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Emine Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter hesabından Ramazan ayına özel bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından ramazanın gelişini kutladı.

Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" adlı eserini paylaşan Erdoğan, mesajında şu bölümü de okudu:

"Merhaba ya Şehr-i Ramazan, merhaba! Ey imana kuvvet veren, gönüllerden kederleri silip götüren, ati için ümitler bahşeden ulvi, kutsi, samimi ay! Her günün bir yevm-i zafer, her saatin bir saat-ı sürur, bayramın bir ıyd-ı pür-gurur olsun! Safa geldin! Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin. Seni bu sene bundan emin olarak karşılıyoruz, ey ayların mübareği, ey Şehr-i Ramazan!"


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