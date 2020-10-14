14 Ekim 2020 Çarşamba 23:57 | Son Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan eğitime 100 bilgisayar
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın “Her ev bir okul olsun” kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay’ın “Her ev bir okul olsun” kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı. Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin “#SensizOlmaz” etiketiyle paylaşım yaptı ve bir video paylaşarak şu sözlerle destek çağrısında bulundu: “Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılayın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum.”