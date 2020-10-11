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11 Ekim 2020 Pazar 11:07 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal nedya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz."
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