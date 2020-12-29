Emine Erdoğan'dan Aylin Sözeri cinayetine tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.

Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."