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29 Aralık 2020 Salı 22:56 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Aylin Sözeri cinayetine tepki

Emine Erdoğan'dan Aylin Sözeri cinayetine tepki

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, akademisyen Aylin Sözeri'nin öldürülmesine ilişkin, "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.

Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

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