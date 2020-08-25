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  3. Emine Erdoğan'dan 'Ahlat ruhu' paylaşımı
25 Ağustos 2020 Salı 20:44 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 'Ahlat ruhu' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Ahlat ruhu' paylaşımı
AA

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu'nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Ahlat Ruhu" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu’nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu’nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaretlerine ilişkin fotoğraflarını da paylaştı.

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