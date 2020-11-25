Emine Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı: "Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor"

Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddete dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu. Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Erdoğan, şiddetin hiçbir mazeretinin olmayacağını vurguladı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamındaki mesajı şu şekilde oldu:

Şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor. Bir kadının bir damla kanı, bizim de damarlarımızı boşaltıyor. Tüm dünyada karşımıza çıkan bu küresel şiddet pandemisine karşı sevgi ve merhamet aşısını yaygınlaştırmalıyız. #25Kasım #ŞiddetBulaşıcıdır