25 Kasım 2020 Çarşamba 15:21 | Son Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı: "Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor"
Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, konuya ilişkin dikkat çekici ifadelerde bulundu. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor." dedi.
Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddete dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu. Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Erdoğan, şiddetin hiçbir mazeretinin olmayacağını vurguladı.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamındaki mesajı şu şekilde oldu:
Şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor. Bir kadının bir damla kanı, bizim de damarlarımızı boşaltıyor. Tüm dünyada karşımıza çıkan bu küresel şiddet pandemisine karşı sevgi ve merhamet aşısını yaygınlaştırmalıyız. #25Kasım #ŞiddetBulaşıcıdır— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 25, 2020