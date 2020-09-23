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  • Emine Erdoğan: "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum"
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:32 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum"

Emine Erdoğan: "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkesi işaret dilinin farkındalığına davet ettiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Eylül "Dünya İşaret Dili Günü"nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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