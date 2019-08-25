Emine Bulut'un videosuna annesi sitem etti! Emine Bulut cinayeti videosu Türkiyeyi sarsmıştı

Emine Bulut cinayeti videosu ile ilgili annesi Fadime Bulut açıklama yaptı. Anne Fadime Bulut, "10 yaşındaki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum" dedi. Fedai Baran 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı.

EMİNE BULUT’UN ANNESİNDEN GÖRÜNTÜYÜ ÇEKENLERE ÇOK SERT TEPKİ!

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, "10 yaşındaki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut'un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

EMİNE BULUT’UN KATİLİ ÖLDÜ MÜ?

Emine Bulut’un ‘Ben ölmek istemiyorum’, kızı F.B.B’nin ise ‘Anne lüften ölme’ sözleri herkesin yüreğini dağladı. Caninin vahşet sonrası ‘Hayvan kestim’ dediği ortaya çıktı. Öte yandan akşam saatlerinde sosyal medyada katil Fedai Baran'ın cezaevinde öldürüldüğü söylentisi yayıldı. Ancak aksam.com.tr'nin ulaştığı yetkililer bu söylentiyi yalanladı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emine Bulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak, "Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız" açıklaması yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.

Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

CİNAYETİ KAMERAYA ALAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı.

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki genç, serbest bırakıldı.

"KADININ CANI, HAKLARI DOKUNULMAZDIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hunharca katledilen Emine Bulut için Ahmet Hamdi Akseki Cami’de cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuduğu hutbede, “Cinayette vefat eden hanım kardeşimize, bunun gibi şiddete ve cinayete maruz kalan nice masumlara Allah’tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrularına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

EMİNE BULUT CİNAYETİ

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.