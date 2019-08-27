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  3. Emine Bulut'un katilinin kaldığı cezaevi değişti

Emine Bulut'un katilinin kaldığı cezaevi değişti

Emine Bulut'un katilinin kaldığı cezaevi değişti

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi. 

Fedai Varan tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. 

Fedai Varan  (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Varan  ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai Varan  hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 

(AA)

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