Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7408
  • 6,3268
  • 276.192
  • 101781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Emine Bulut'un adı Louvre Müzesi'nin piramidine yazıldı!

Emine Bulut'un adı Louvre Müzesi'nin piramidine yazıldı!

Emine Bulut'un adı Louvre Müzesi'nin piramidine yazıldı!

Paris’te Louvre Müzesi’nin piramidine, ölümü Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut’un adı ve “Ölmek istemiyorum” haykırışı Fransızca olarak yazıldı. Eylemin başındaki Marguerite Stern, "Bu afişlerin amacı çok basit, erkekler tarafından öldürülen kadınların hikâyelerinin unutulmaması" dedi.

Kırıkkale’de Emine Bulut (38) eski eşi tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, kendisine sarılan kızının da “Anne ne olur ölme” diye ağlaması yürekleri dağladı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup da Emine Bulut’u unutmadı.

Kadın hakları savunucuları, Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nin piramidinin üzerine son zamanlarda öldürülen kadınların isimlerini yazıp, hikâyelerini anlatan afişler yapıştırdı.

Grup, Louvre Müzesi’nin piramidine Emine Bulut’un adının yanı sıra “Ölmek istemiyorum” haykırışını Fransızca yazdı. Kadın hakları savunucuları, Paris’teki sembolik binalara kadın cinayetlerini protesto eden afişler asıyorlar.

Eylemin başındaki Marguerite Stern, “Bu afişlerin amacı çok basit, erkekler tarafından öldürülen kadınların hikâyelerinin unutulmaması. Onların sadece birer isim veya sayı olarak hatırlanmasını istemiyoruz. Farkındalık yaratmak için bu cinayetlerin arkasındaki hikâyeleri anlatmak istedik” dedi.

Fransa’da bu yıl 100’den fazla kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Aile içi şiddete çözüm arayan Fransız hükümeti, sivil toplum örgütleriyle 3 ay sürecek bir çalıştay başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın cinayetlerini ‘Femisid’ yani ‘Kadın kırımı’ olarak adlandırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Herkes ayrıldıklarını zannediyordu...Şaşırtan açıklama!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
Can Yaman Avrupa turuna çıkıyor! Burak Özçivit'in aksine...
<p>Olay, Bolu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Y. isimli ticari taksi sürücüsü araç

Taksisinin Aynasını Kıran Kadını Tekme Tokat Dövdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da araçların her yerinden kaçak sigara çıktı (

Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu