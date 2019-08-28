Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı.

Alınan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 yaşındaki F.B.V'ye Türkiye genelinde yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanması için Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Bakanlığın talebini kabul eden mahkeme, 18 yaşına girene kadar F.B.V. için kayyum atanmasına karar verdi.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V. tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

(AA)