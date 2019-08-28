Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8097
  • 6,4557
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı.

Alınan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 yaşındaki F.B.V'ye Türkiye genelinde yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanması için Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Bakanlığın talebini kabul eden mahkeme, 18 yaşına girene kadar F.B.V. için kayyum atanmasına karar verdi. 

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V. tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini al

Kafasında Karpuz Taşıyan Adam

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BD'nin gizli uzay aracı X-37B rekor kırdı

Kraldan aşk paylaşımı! Dünya bu pozları konuşuyor