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  3. Emine Bulut cinayetiyle ilgili iğrenç paylaşıma gözaltı kararı!

Emine Bulut cinayetiyle ilgili iğrenç paylaşıma gözaltı kararı!

Emine Bulut cinayetiyle ilgili iğrenç paylaşıma gözaltı kararı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden ve eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, sosyal medya üzerinden Emine Bulut cinayetini savunarak kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı. "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur" diyen şahıs, korkunç paylaşım sonrası gözaltına alındı.

Kırıkkale’de Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken Torbalı'da yaşayan S.Ç., sosyal medya hesabı üzerinden korkunç bir paylaşım yaptı. Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazdı.

Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü. Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. 

İHA

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