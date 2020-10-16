Emin Pazarcı yoğun bakımda

Önceki gün katıldığı televizyon programından sonra evinde rahatsızlanan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sağlık ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Pazarcı’nın aort damarında yırtık tespit edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ



Dün sabah saat 07.00 sıralarında ameliyata alınan Pazarcı, yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emin Pazarcı’nın ailesi sosyal medya hesapları üzerinden sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Pazarcı’nın okurları ve dostlarından da aileye destek mesajları yağdı.