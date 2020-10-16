  • $7,9393
  • 9,2982
  • 486.33
  • 1180.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
16 Ekim 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:

Emin Pazarcı yoğun bakımda

Emin Pazarcı yoğun bakımda
- OSMAN NURİ CERİT

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, aort damarının yırtılması nedeniyle tedavi altına alındı.

Önceki gün katıldığı televizyon programından sonra evinde rahatsızlanan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sağlık ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Pazarcı’nın aort damarında yırtık tespit edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Dün sabah saat 07.00 sıralarında ameliyata alınan Pazarcı, yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emin Pazarcı’nın ailesi sosyal medya hesapları üzerinden sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Pazarcı’nın okurları ve dostlarından da aileye destek mesajları yağdı. 

<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim 2020 hava durumu tahminlerine göre, bazı illerimizde kuvve

Bazı iller için sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda biri erkek, ikisi dişi olmak üzere 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

En kolay pişen kuru fasulye çeşitleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.