Emin Pazarcı, Şehir Üniversitesi skandalının perde arkasını anlattı

Aksam.com.tr

Yönetimsel hatalardan dolayı malî olarak hareket edemeyecek hâle gelen İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden sürdürülen mağduriyet algısı gündemdeki yerini koruyor. Ahmet Davutoğlu tarafından bedelsiz olarak kendisine tahsis edilen araziyi ipotek gösterip Halkbank’tan çektikten sonra bunun altından kalkamayan Şehir Üniversitesi, bu durumu siyasi bir zemine çekme çabasını sürdürüyor.

İstanbul Kartal’daki kamu arazisinin 29 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın altında imzası olan Ahmet Davutoğlu, “tahsis” kararının ötesine geçip bunu bir “mülkiyet devrine” dönüştürmüştü.

Yaşanan olayı “Halkbank’ı dolandırmaya çalışıyorlar” diye anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu mülkiyet devrinin altında Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin’in de imzası olduğunu söyledi.

“BÜYÜK VE GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL”

Yaşanan olayı “büyük ve görülmemiş bir skandal” olarak tanımlayan Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, aksam.com.tr’ye yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bu büyük ve görülmemiş bir skandaldır; çünkü bir tahsisten değil, tapunun, yani mülkiyetin devrinden bahsediyoruz. Devlete ait bir arazi, özel bir üniversiteye tek kuruş alınmadan peşkeş çekiliyor.”

Hiç kimsenin çıkıp da “Eğitime verilmiş, ne var bunda?” türünden savunmalar içine girmemesi gerektiğini belirten Pazarcı, “Bir tahsis yapılır, o arazi eğitim amacıyla üniversitenin kullanımına verilebilirdi. Niçin mal sahipliği de devrediliyor? Milletin malı neden özel bir şirkete veriliyor? Bunun perde arkası mutlaka araştırılmalı. Acaba neler var?” sözlerini kullandı.

“BU AHLAK ANLAYIŞININ İÇİNDE MİLLETİN MALININ BEDELSİZ İKRAM EDİLMESİ DE Mİ VAR?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu’na methiyeler düzerek, “Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak.” demişti.

Bu sözlere tepki gösteren Emin Pazarcı, Kılıçdaroğlu'na bir soru yöneltti: