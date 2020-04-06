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  3. Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi Alacak.

12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

- 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

- 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

- 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

- 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

- 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da

aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.


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