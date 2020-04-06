Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

- 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

- 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

- 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

- 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

- 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da

aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.