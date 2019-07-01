Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz 2019 memur zam oranı vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının gelmesi ile Emekli ve memur zammı daha çok merak edilmeye başladı. Temmuzda açıklanacak enflasyonla birlikte emekli ve memurların gelirinde artış yaşanacak. Yapılacak zam miktarına sadece 2 gün kaldı. Enflasyon oranları ise her ayın 3'ünde oldupu gibi bu ay da 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? diye merak ediyorsanız işte 1 Temmuz emekli memur zammı haberleri..

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek.

2000'den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK'lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

ZAM 6.7 ORANINDA OLABİLİR

TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 oldu. Bu artışla birlikte ilk 5 aydaki enflasyon rakamı da yüzde 4,99 olmuş oldu. Tahminlere göre ise Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte 2019'un ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6,7 seviyelerinde olması bekleniyor.

KAPSAMI GENİŞLİYOR

Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

EMEKLİ MAAŞLARINDA MAKAS KAPANACAK

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş artacak. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.818 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.125 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ

Emekliler ayrıca farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.