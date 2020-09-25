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  • Emekli savcıyı 380 bin lira dolandıran zanlı para dolu çantayla yakalandı
25 Eylül 2020 Cuma 17:52 | Son Güncelleme:

Emekli savcıyı 380 bin lira dolandıran zanlı para dolu çantayla yakalandı

Emekli savcıyı 380 bin lira dolandıran zanlı para dolu çantayla yakalandı
AA

Muğla'da FETÖ bahanesiyle emekli savcıyı 380 bin dolandıran zanlılardan biri, Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığı otogarda para dolu çantayla yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak FETÖ'ye yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayarak dolandıran zanlılar, isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

EŞİNE ANLATINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

Yaşadıklarını eşine anlatan emekli savcı, durumu eşine anlattı. Daha sonrasın dolandırıldığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi.

PARA DOLU ÇANTAYLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

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