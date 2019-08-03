Emekli çetesi kanser hastası Melek'e de acımadı

Soner KAN

Adıyaman’da 3 yıl önce emekli Seydi Sava’nın oğlu Musa’ya (11) şeker hastalığı, zihinsel engelli kızı Melek’e (13) de böbrek kanseri teşhisi konuldu. Aylık 1300 TL emekli maaşı olan babanın tedavi masrafı için bankaya yaptığı kredi başvurusu reddedildi. Arkadaşının vasıtasıyla Adana’daki Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. ile bağlantıya geçen Sava'ya para vaadiyle 30 bin liralık senet imzalattırıldı. Çete, aracılık yaparak bankadan çektirdiği 20 bin liralık krediyi de Seydi Sava'nın elinden aldı.

Tek kuruş vermediler

Borcuna karşılık muafakatname ile maaşını çeteye devreden babaya anlaşmaya rağmen tek kuruş ödenmedi. Senet için icra takibi başlatıldığını gören adam soluğu poliste aldı. Hastalığı bu süreçte tüm vücuduna yayılan Melek'in gözleri ise kör oldu.

Devlet iyileştirdi

Zihinsel engelli kız, devlet hastanesindeki doktorların çabalar sonucu 2 yılda böbrek kanserini yendi. Baba Sava, “Çocuklarımı tedavi ettirip, okutabilmek için bu işe girdim ama insanların vicdanı kalmamış. Meleğim, devletimizin desteğiyle kanseri yendi ama gözlerini kaybetti” diye konuştu.