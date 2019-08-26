Elleriyle yaptığı sahte alkol sonu oldu!

DEVRİM TOSUNOĞLU / HABER MERKEZİ

Esenyurt’ta bir hafta önce ev arkadaşıyla lüks bir rezidansta kalan Gökhan K., odasında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis, evde pet şişe içerisinde sahte alkol yapımında kullanılan metil alkol buldu. Sahte içki ölümlerinin yaşandığı son günlerde yine bir sahte içki olayıyla karşılaşan polis ölen kişinin irtibatlarını araştırırken ilginç bir bulguya ulaştı.

ÖLÜMÜNÜ HAZIRLADI

Polis, K.’nın 11 Şubat’ta Küçükçekmece’de “sahte içki” imalatı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda Erdem G. ve Cemalettin A. ile birlikte yakalandığını belirledi. Operasyonda, K.’nın kiraladığı depoda 10 bin 603 şişe sahte içki, 68 bin boş şişe, 6 bin 250 litre metil alkol, 1 milyon 325 bin içki şişesi kapağı, 4 milyon 500 bin içki etiketi ve 6 bin litre ‘metil alkol’ ele geçirilmişti. O dönem tutuklanan Gökhan K., 3 ay sonra tahliye olmuştu. Tahliye olduktan sonra yine aynı sahte alkol işine devam eden Gökhan T. kendi ölümünü hazırladı. Geçtiğimiz temmuz ayında Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de alkol zehirlenmesi sebebiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri sahte alkol yapan kişilere yönelik sayısız operasyon yaparken çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.