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  3. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp öldürmüşler! Şişli'de kan donduran cinayet

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp öldürmüşler! Şişli'de kan donduran cinayet

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp öldürmüşler! Şişli'de kan donduran cinayet

Şişli'de Nijeryalı bir kişi elleri ve ayakları arkadan bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın öldürülmeden önce işkence gördüğü öğrenildi.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Ahu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde DJ'lik yapan Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın oturduğu dairenin sahibi, birkaç gündür telefonla aramasına rağmen kiracısına ulaşamayınca emlakçıdan yardım istedi. Kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açan emlakçı, Okonyia'yı salonda, elleri ve ayakları arkadan kabloyla bağlanmış olarak hareketsiz şekilde gördü. Panikle kapıyı kapatarak dışarı çıkan emlakçı ev sahibini arayarak durumu anlattı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın ölmüş olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede, cesedinin yanında bir bıçak bulunan Okonyia'nın, öldürülmeden önce işkence gördüğü anlaşıldı. İki yıldır oturduğu evde öldürülen Okonyia'nın bir kıskançlık cinayetine kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Nijeryalı olduğu öğrenilen Emmanuel İfeanyi Okonyia'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen Okonyia'nin yakınları gözyaşı döktü.

(DHA)


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