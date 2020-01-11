Kim Milyoner Olmak İster sorusu Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Doğru cevap: C Dünya