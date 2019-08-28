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  3. Elini ayağını bağlayıp polise teslim ettiler

Elini ayağını bağlayıp polise teslim ettiler

Elini ayağını bağlayıp polise teslim ettiler

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Ahmet Çelik (70), evine gittiği komşusunun E.D. (17) adlı kızına cinsel istismar girişiminde bulundu. Kızın çığlıklarını duyup, eve gelen mahalle sakinleri, E.D.'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polise teslim etti.

Olay, Pertek'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çelik, iddiaya göre, evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne- babası yokken, cinsel istismar girişiminde bulundu. Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup, kapıyı kırarak, içeri girdi. Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için Çelik'in ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polisi aradı.

ZANLI TUTUKLANDI

İhbarla eve gelen polis ekipleri, Çelik'i gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Ahmet Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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