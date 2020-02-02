Eleştirilere en iyi cevap Van depremi 

OSMAN NURİ CERİT

Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde 6 büyük depremin yaralarını sardı. Muhalefet partilerinin deprem vergileri üzrinden yaptığı karalama kampanyasına İleşitim Başkanlığı sosyal medyadan yayımladığı viedo mesajla cevap verdi.

1.2 TRİLYON HARCANDI

Videoda yaşanan depremlerin izlerin silinmesi ve hayatın normale döndürülmesi için 1,21 trilyon TL harcama yapıldığı, 147,2 milyar deprem vergileriyle karşılanırken geri kalanın genel bütçeden karşılandığı belirtildi. Ayrıca Marmara için 201,9 milyar, Düzce depreminin etkilediği bölge için ise 3,75 milyar harcandığı kaydedildi. AK Parti iktidarı döneninde en yıkıcı deprem ise Van’da meydana geldi. 3 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi öldü, 4 bin 152 kişi de yaralandı. 2 bin 262 bina yıkıldı. İnceleme sonucu 5 bin 739 binanın hasarlı ve oturulmaz, 4 bin 882 binanın hasarlı ancak oturulabilir olduğu tespit edildi. Bu depremin yaralarını sarmak için 14 milyar harcandı. Depremden zarar gören vatandaşlar için bir yıldan kısa bir sürede 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

ELAZIĞ’A 14 MİLYON TL

24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ depreminde ise aradan geçen süre kısa içerisinde acil yardımlar için 14 milyon lira harcandı.

İSTANBUL’DA 8 OKUL YIKILIP YAPILACAK

İstanbul Valiliği, 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağını bildirdi. Yıkılıp yeniden yapılacak okullar şöyle sıralandı: “Bayrampas¸a’da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, C¸atalca’da Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyu¨psultan’da U¨c¸s¸ehitler I·lkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpas¸a’da 100. Yıl I·lkokulu/Ortaokulu, Ku¨c¸u¨kc¸ekmece’de Go¨ktu¨rk I·lkokulu Kapalı Spor Salonu ile Tahsin Banguogˆlu I·lkokulu, Silivri’de Fevzipas¸a Degˆirmenko¨y I·lkokulu (Ek Bina) ile C¸eltik I·lkokulu ve Anasınıfı.”