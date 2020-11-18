Elektronik bileklikle karantina takibi

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için Hayat Eve Sığar Uygulaması’na eklenecek yeni özelliklerle elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu söyledi. Dr. Birinci, HES’e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı vereceğini söyledi. Dr. Birinci, şu bilgileri verdi: “Yakın bir süreçte sistem olarak altyapısını hazırladığımız ve bir kısmını da tamamladığımız elektronik bileklik, ses tanıma, hatta yüz tanıma gibi özellikleri de HES üzerine ekleyerek izolasyon getiriyoruz.”

ALT YAPISI HAZIR



“Altyapısını bitirdik. Bundan sonra temaslı kişinin, izolasyondaki kişinin izolasyonunu kolaylaştıran araçlar olarak bileklik, ses doğrulama, yüz tanıma gibi özellikleri izolasyon altındaki kişiye tanımlayıp kullanmasını sağlamaya çalışacağız.”