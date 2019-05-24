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  3. Elektrikli yatak Afgan hastanın yüzünü güldürdü

Elektrikli yatak Afgan hastanın yüzünü güldürdü

Elektrikli yatak Afgan hastanın yüzünü güldürdü

Edirne'de yaşayan Afganistan uyruklu yatalak hastanın yüzü, Edirne Göç İdaresi personelince armağan edilen elektrikli hasta yatağıyla güldü.

Göç İdaresi personeli, ramazan ayının başında 7 nüfuslu Afgan aileyi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etmiş gıda yardımında bulunmuştu.

Yatalak hasta Golam Gaviş, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan elektrikli hasta yatağı istemişti.

Gaviş'in talebini yerine getirmek üzere İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile irtibata geçen Aşılıoğlu sağlık müdürlüğünden elektrikli yatağı temin etti.

Hasta yatağı İl Göç İdaresi personelince Gaviş ailesinin evine götürüldü.

Afganistan'daki zorlu yaşamdan kaçan ve Edirne'de yaşamaya başlayan 5 çocuklu Galom ve eşi Şefika Gaviş, hediye edilen hasta yatağı nedeniyle teşekkür ederek Türkiye'ye, Türk insanına her zaman hayır dualar ettiklerini belirtti.

(AA)

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