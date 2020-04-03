Elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak! Son dakika Elektrik ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? İşte detaylar…

Corona virüs salgını dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise fatura düzenlemelerine ilişkin alınacak olan kararları merakla bekliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ise elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili, beklenen son dakika değişiklikleri aktardı. Elektrik ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar haberimizde…

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENDİ Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını 3 ay boyunca okumayacağını bildirdi. Faturalar geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilecek. EPDK’nın aldığı karara göre; sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçiriliyor.

Söz konusu düzenleme; sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak.

Bu kapsamda, sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak. Sayaçları okunamayan tüketicilere; kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.

MAHSUPLAŞMA İŞLEMİ YAPILACAK

Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek ve tükecinin mağdur edilmesine izin verilmeyecek. Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.

Sadece sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için, okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacak.