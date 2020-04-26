Elektrik doğalgaz faturaları ertelendi mi? Faturalar ödenecek mi? İşletmelere yönelik yeni fatura düzenlemesi haberimizde…

Faturalar ödenecek mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faturalar konusunda ‘kıyasen düzenleme’ sistemi için karar kılınmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin alınan yeni kararı açıkladı. Elektrik doğalgaz faturaları ertelendi mi? sorusunun yanıtı ise yine gündemde yerini aldı. İşletmelere yönelik yeni fatura düzenlemesi detayları haberimizde…

FATURALAR ÖDENECEK Mİ?

Faaliyeti İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçici süreyle durdurulan işletmelere yönelik yeni bir fatura düzenlemesi yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, söz konusu işletmelere 3 ay boyunca sayaç okuması yapılmayacağını bildirdi. 149 bin 382 işletmeye Nisan, Mayıs, Haziran aylarında elektrik ve doğalgaz faturası gönderilmeyecek. Karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için düzenlenen ‘kıyasen fatura düzenlemesi’ne de değinen Bakan Dönmez, şu ifadeleri kaydetti;

"Şu anda özellikle büyük kentlerimizde bu tür karantina bölgeleri pek yok. Faturaların büyük bir kısmı gerçek tüketim değerlerinden oluşuyor. Eğer herhangi bir şekilde vatandaşımızın şüphesi varsa, sayacın üzerindeki tüketim değerini okumak ve kendisine gönderilen faturayla mukayese etmek suretiyle itirazını yapabilir. Biz de gereğini yaparız."