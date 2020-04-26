Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki Mehmet'ten acı haber

Sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Elbkeyyi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan 24 Nisan günü de aynı mahallede elektrik arızasını onarmak isteyen elektrikçi Ali Yüzücü, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.