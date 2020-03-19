Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın aktardığı haberde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.

Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

MALATYA'DA DA HİSSEDİLDİ



Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin kentte de hissedildiğini aktaran Baruş, şunları dedi:

"Deprem Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde daha fazla hissedildi. Bu ilçelerimizdeki hasarlı binaların çoğunu zaten yıkmıştık. Bu depremin ardından da ekiplerimiz ilgili yerlerle irtibat kurdu. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi."