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Elazığ'ın Maden ilçesinde araç giriş ve çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Maden ilçesinde araç giriş ve çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Maden ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar araç giriş ve çıkışlarına sınırlandırma getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, ikinci bir emre kadar Maden ilçesine sağlık ve zaruri hizmetler haricindeki bütün araç giriş ve çıkışları sınırlandırıldı.

Öte yandan kısıtlamalara istisna getirme konusunda ilçe kaymakamının yetkili olduğu kaydedildi.


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