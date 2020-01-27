Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.



İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Can kaybı sayısı 41'e (Elazığ 36, Malatya 4) yükselirken, ekipler enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaştı.



Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla yapılıyor. Depremin üzerinden 65 saatten fazla bir süre geçti. Uzmanlar enkaz altında kalanlar için 72 saatin (3 gün) hayati önemde olduğunu belirtiyor.



87 YARALI

Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1520’si taburcu edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden 18 yaralının da hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremle ilgili son bilgileri vermek için kameralar karşısına geçti.