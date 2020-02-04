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  3. Elazığ'daki deprem sonrası son durum... Bakan Kurum açıkladı

Elazığ'daki deprem sonrası son durum... Bakan Kurum açıkladı

Elazığ'daki deprem sonrası son durum... Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. İşte Kurum'un o açıklamaları...

"Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85’i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz. 

441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz."


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