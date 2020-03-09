Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1097
  • 6,9584
  • 326.893
  • 105810
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Elazığ'da pidenin içine gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pidenin içine gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pidenin içine gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da ekiplerin düzenlediği operasyonda pidenin içine gizlenmiş 124 gram ağırlığından toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.

Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA


<p> </p>

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Donanmanın havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

Binlerce kedinin olduğu fuar büyük ilgi gördü