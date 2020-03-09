Elazığ'da pidenin içine gizlenmiş toz esrar ele geçirildi
Elazığ'da ekiplerin düzenlediği operasyonda pidenin içine gizlenmiş 124 gram ağırlığından toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA