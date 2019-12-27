Elazığ'da okullar tatil mi? 27 Aralık son dakika Elazığ'da okullar tatil mi?

Elazığ'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun oalrak aranıyor. Elazığ'da bugün arda arda depremler meydana geldi. Depremin ardından okullar boşaltıldı. Öğrenciler 27 Aralık son dakika Elazığ'da okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ'da eğitime bir gün ara verildi.. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz.