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Elazığ'da okullar tatil mi? Son dakika Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'da okullar tatil mi" Son dakika Elazığ'da okullar ne zaman açılacak"

Elazığ'da okullar tatil mi, okullar ne zaman açılacak? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Elazığ'da şuan yarı yıl tatilinde olan okulların ve üniversitenin açılacağı tarihi açıkladı. Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Yanıtı haberimizde...

Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ'da okullar ne zaman açılacak, üniversitene zaman açılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 6.8'lik Elazığ depreminde 5. gün yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Elazığ'daki okulların açılışı için tarih verdi. Deprem nedeniyle Elazığ'da yarıyıl tatili uzatıldı. Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? yanıtı haberimizde.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem nedeniyle Elazığ'da yarıyıl tatili uzatıldı. Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak.

MEB AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.


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