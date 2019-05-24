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  3. Elazığ'da merkezli düzenlenen sanal bahis operasyonun 19 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da merkezli düzenlenen sanal bahis operasyonun 19 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da merkezli düzenlenen sanal bahis operasyonun 19 kişi gözaltına alındı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı sanal bahis oyunları oynayan ve oynatanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Elazığ, Bartın, Antalya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 138 bin 400 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira için bloke işlemi uygulandığı belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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