Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası olay yerine giderek enkazda arama kurtarma çalışamalarını yakından takip etti.

Enkazda hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek’in cenazesine katılan Erdoğan, cenaze sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşla bir araya gelerek bir bir dinleyen Başkan Erdoğan, o anları Twitter'dan "Milletimizin yanındayız" notuyla paylaştı.

İşte o kareler;