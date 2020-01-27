Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9517
  • 6,5594
  • 302.448
  • 120150
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Depremin ardından çökme riski! Elazığ'da 5 katlı bina yıkılıyor

Depremin ardından çökme riski! Elazığ'da 5 katlı bina yıkılıyor

Depremin ardından çökme riski! Elazığ'da 5 katlı bina yıkılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çökme riski olan 5 katlı bir bina boşaltıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Tüm tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.

AFAD: SİVRİCE'DE 45 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı. 

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.


Can Yaman aylar sonra sessizliğini bozdu!
'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
<p>Caspian Airlines´a ait bir yolcu uçağının neden acil iniş yaptığı bilinmezken olayda ölen ve yara

İran´da Bir Yolcu Uçağı Şehir Merkezindeki Karayoluna Acil İniş Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İran'da bir yolcu uçağı şehir merkezindeki karayoluna acil iniş yaptı

NBA oyuncularının Kobe Bryant paylaşımları