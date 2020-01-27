Depremin ardından çökme riski! Elazığ'da 5 katlı bina yıkılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Tüm tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.

AFAD: SİVRİCE'DE 45 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.