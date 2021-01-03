03 Ocak 2021 Pazar 17:28 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
AKSAM.COM.TR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre deprem, 8.50 km derinlikte gerçekleşti.