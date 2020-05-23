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  3. Elazığ'a bayram nedeniyle gelenlerde pozitif vaka görüldü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:45 | Son Güncelleme:

Elazığ'a bayram nedeniyle gelenlerde pozitif vaka görüldü

Elazığ'a bayram nedeniyle gelenlerde pozitif vaka görüldü

Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı şehirleri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pozitif vaka çıkan 2 kişinin geldiği 2 apartman da valilik talimatıyla karantinaya alındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Ülke genelinde nüfus oranına göre vaka sayısında ilk sırada yer alan Elazığ’dan 20 gün sonra üzücü haber geldi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kente İstanbul ve Adana’dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı.

Öte yandan Elazığ İl Pandemi Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her bireyin 14 gün karantinada kalma zorunluğunun devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gelen herkesin kendini karantinaya alması, vatandaşların da dikkat ve tedbiri elden bırakmaması istendi.

(İHA)


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