Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2019 sorgulama sayfası..

Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusu ev sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Elazığ Toki Bizmişen ve TOKİ Elazğ Cumhuriyet Mahallesi kura çekimleri bugün yapılıyor. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı projelerde kurada ismi çıkanlar TOKİ'nin sitesinde yayınlanacak.Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için TOKİ kura sonuçları 2019 sorgulama sayfası..

TOKİ ELAZIĞ CUMHURİYET MAHALLLESİ KURA ÇEKİLİŞİ

5 adet 2+1 ve 136 adet 3+1 olmak üzere toplam 141 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Elazığ Cumhuriyet Toki kura sonuçları listesini belirleyecek olan kura töreni bugün saat 09:00’de 15 Temmuz Şehitler Spor Salonunda yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Toki başvuruları 7 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 18 Ekim 2019 tarihine kadar devam etti. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen toki elazığ cumhuriyet mahallesi başvuru işlemleri T. Halk Bankası AŞ. Tüm Şubeler tarafından yapıldı.

TOKİ BİZMİŞEN KURA ÇEKİLİŞİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Elazığ Toki Bizmişen kura töreni bugün saat:11:00’da 15 Temmuz Şehitler Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Elazığ Merkez Bizmişen Aşağı Holpenk Mahallesi 2.Etap projesinde 139,97 metrekare brüt kullanım alanına sahip B tipi 99 adet 3+1 konut, 83,20 m2, 101,45 metrekare ve 105,84 metrekare kullanım alanına sahip GA, SA ve F tipi 566 adet 2+1 konut olmak üzere toplam 665 konut bulunuyor.