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  3. Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda 25 kilo 940 gram kubar ve toz esrar, 10 adet sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu içme aparatı, 7 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildiği öğrenildi.

İHA

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