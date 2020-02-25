Elazığ depreminin yaraları sarılıyor... Son aşamaya gelindi

Elazığ'da meydana gelen 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi Twitter adresinden Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bir paylaşımda bulundu.



Bakanlığın yaptığı paylaşıma, depremde büyük hasar gören bölgelerden biri olan Sürsürü Mahallesi’nde inşa edilecek 180 konutun temelinin atılacağı alandaki çalışmaların görüntülerine yer verilen bir video eklendi.

Paylaşımda temel atılması için yapılan çalışmaların son safhaya geldiği belirtildi.