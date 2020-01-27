Elazığ depreminde evi yıkılana 41 bin lira yardım

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum Elazığ'da basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi. Bakan Soylu, 'Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Depremden hemen sonra başlayan arama-kurtarma çalışmalarıyla 45 kişiyi enkaz altından çıkarabildik. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan ikisi kalp krizinden yaşamını yitirdi. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji gibi bütün imkanlara bakıldı ve eksiklik-aksaklık görülmedi. Havalimanlarında da problem söz konusu olmadı. Şehir hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi. TSK'nın kargo uçaklarıyla istediğimiz araçlar, malzemeler ve arama-kurtarma ekipleri buraya geldi.

Arama-kurtarma ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. Kızılay, İHH, AKUT, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı gibi örgütlere, burada bulunan, arama-kurtarma yapan, çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 çalışmalarına devam etmektedir.

YAPILAN YARDIMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı tüm rehber öğretmenleri çocuklarımız için görevlendirdi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik Elazığ'da. 45 barınma alanının 10'u çadır, 34'ü okul, geri kalanı spor kompleksi, cami ve cemevi. Jandarma Genel Komutamız yönetiminde AFAD koordinasyonu ile köylerdeki hasar tespit talepleri toplanıyor, çadırlar ve erzaklar götürülüyor. 24 bin 402 çadır sevk edildi, 400 genel maksatlı çadır sevk edildi, 62 bin 963 battaniye, uyku setleri, elektrikli ısıtıcı 4 bin civarında, 40 bin civarında gıda kolisi. Elazığ ve Malatya'da bugün 50 bin kumanya dağıtılacak.

Artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet binalarımız hizmetlerini veriyor. Gençlik ve Spor Bakanımız da burada ve spor tesislerini hizmete açtılar. 3 yurtta sorun söz konusu değil, bazılarında sıvaların dökülmesi var.

ELAZIĞ'DA 1000, MALATYA'DA 5000 AİLE İÇİN KONTEYNIR KENT

Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Teknik, profesyonel personeldir. Vatandaşlarımız evlerine girmekte zorlanıyorlar. Biz de bu tavrı doğru ve anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bir an önce tespitlerin yapılması için çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var. Okullarımız açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. 50 yakın kıraathane açık. İl Özel İdaremize ait Elazığ'da geçici konaklama merkezi 1000 konteynır, 1000 ailenin barınacağı 10 gün içinde sevkini başlatıyoruz. Malatya'da 5 bin kişilik konteynır kentimiz var. Oralar da hazırlanıyor.

YAPILACAK YARDIM MİKTARLARI

Evi tamamen yıkılan vatandaşlarımız, Elazığ'da ve Malatya'da 300'ün üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Eşya yardımı olarak 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak 11 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olan ama eşyası alabilecek durumda olanlar için de 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz, orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği ve 27 bin lira faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına 11 bin lira acil yardım, 5 bin lira da eşya yardımı desteği ortaya koyacağız. Tespitler bitince hesaplarına nakitleri geçireceğiz.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaralılarımızdan 39 vatandaşımızı kaybettik. 1607 vatandaşımız hastanelerimize müracaat etti. Hastanelerimizde tedavileri devam eden 86 yaralımız var. 18'i yoğun bakımda. Ayrıca bu dönemde çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak hizmeti vermek için yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Kronik hastalıkların tespiti ve ilaca erişimi sağladık. Psikososyal destek planlandı. Sahada toplam 2 bin 620 personel hizmet veriyor."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'DAN AÇIKLAMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"500 kişilik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarını en geç 10 gün içinde tamamlamış olacağız. Elazığ'da 50 yıkık bina, 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bunlardan 22'si acil yıkılacak binalardan oluşuyor. İçine girmeye izin vermeyeceğimiz binalardan ibaret. Sürsürü'de 9 ağır hasarlı bina var. Tüm Elazığ'a ilişkin 2 bin yeni konut üretimine başlıyoruz. Saha, zemin etüt çalışmaları başladı."

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklamalar:

"Bakanlarımızla çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Devletimiz milletimizin yanındadır. Bütün imkanlar seferber kılınmıştır. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde adli hizmetler devam etmektedir. İki cezaevi nakledilmiştir. Kimlik tespitleri, otopsi işlemleri yerine getirilmiştir. Suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili savcılıklar titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir."