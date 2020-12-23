23 Aralık 2020 Çarşamba 18:17 | Son Güncelleme:
El Salvador'un Ankara Büyükelçisinden, Başkan Erdoğan'a güven mektubu
AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabulde El Salvador Ankara Büyükelçisi Gomez, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.
AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gomez'in beraberindeki eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.