El ele verdiler, iyiliğe uçtular

ERCAN ÖZTÜRK

THY’nin kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce eğitime destek için kurulan İyiliğe Uçanlar Derneği, bugünlerde farklı bir misyon üstlendi. Koronavirüs nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının iptal edilmesiyle Türkiye’nin dört bir yanına dağılan 100 kişilik ekip, geçim sıkıntısı çekenlere ihtiyaç kolisi dağıtıyor.

SEFERBER OLDUK

Dernek Başkanı Sinem Güldal, iyilik meleklerinin hikayesini şöyle anlattı: “Derneği kurarken çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorduk. Elazığ’a anaokulu yaptırıyoruz. Çok sayıda dernek üyelerimiz gelir kaybına uğradı ama yardımlarını esirgemedi. Yaptığımız bütün yardımları kendi aramızda topluyoruz. Salgın nedeniyle talepler gelince kayıtsız kalamadık. Şu ana kadar 650’yi bulan ramazan kolisi dağıttık. 100 arkadaşımız, Türkiye’nin dört bir yanında yardımları sürdürüyor.”

DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN ÇOCUKLARA KOŞUYORUZ



“Dünyanın neresinde olursa olsun, sebebi ne olursa olsun yaşanan zorlu süreçlerde en çok çocuklarımız zarar görüyor. Çocuklarımızın dünyası o kadar eşsiz ki onların hayatlarını eve sığdırmak, arkadaşlarıyla oynadıkları oyunları kısıtlamak hayata küsmelerine sebep olabilir. Bu nedenle enerjisini minik kardeşlerimizin mutluluğundan alan ekibimiz bu zorlu süreçte iyiliğe uçmaktan vazgeçemezdi. Dilek Ağacı projemizle ihtiyaç sahibi çocuklarımızı evlerinde hayallerine kavuşturuyoruz.”



200 MİNİĞE BAYRAMLIK

“Derneğin sosyal medya hesaplarında ‘Dilek Ağacı’ köşemiz var. Buraya dileklerini yazan miniklerimizin isteklerini yerine getireceğiz. Türkiye’nin neresinde yaşıyorsa dileklerini yerine getirdik. Önümüz bayram olduğu için bizden bayramlık isteyen çocuklar da oldu. 200 çocuğa da bayramlık kıyafet gönderdik.”