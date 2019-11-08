Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,753
  • 6,3479
  • 271.051
  • 103849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i tutuklayan polis, 155 kurşunla infaz edildi

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i tutuklayan polis, 155 kurşunla infaz edildi

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i tutuklayan polis, 155 kurşunla infaz edildi

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun oğlunu tutuklayan ekipteki bir polis memuru, gün ortasında 155 kurşunla infaz edildi. Söz konusu üst düzey polis memurunun, ekim ayında Ovidio Guzman Lopez’i tutuklamaya yönelik başarısızlıkla sonuçlanan operasyonda yer aldığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlunu tutuklayan polis memuru, Sinaloa’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında gün ortasında 150 kurşunla infaz edildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, kamera görüntüleri tarafından anbean kaydedilen infaz, yarı otomatik tüfekli iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 saniyede üzerine 155 kurşun sıkılan polis memuru Eduardo N.’nin 32 yaşında olduğu bildirildi.

Yerel basın, söz konusu polis memurunun yüksek rütbeli olduğunu ve Sinaloa kartelinin bir numarası Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in tutuklandığı 17 Ekim’deki operasyona katıldığını doğruladı.

ÖNCE YAKALANMIŞ, SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ovidio Guzman Lopez, Meksikalı güvenlik güçlerince bir evde yakalanmış, ardından bütün kent Sinaloa kartelince savaş alanına dönüştürülmüştü. Operasyondaki askerler Guzman Lopez’den “saldırıların durdurulmasını” istemiş, Guzman ise bunun üzerine kardeşi Archivaldo Ivan Guzman Salazar’ı arayarak kaosa bir son vermesini söylemişti.

Archivaldo, saldırıları bir süre daha sürdürmüş, bu kapsamda kent genelinde 13 kişi hayatını kaybetmiş, bir asker ise yaralanmıştı. Daha fazla kan akmasına engel olmak isteyen güvenlik güçleri, aradan geçen 4 saatin ardından operasyona son vererek geri çekilmişti.


O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Doğum gününde nikah tazeledi
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir

Devasa Yılanların Arasında Gülerek Oturan Adam Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)