El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i tutuklayan polis, 155 kurşunla infaz edildi

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El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlunu tutuklayan polis memuru, Sinaloa’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında gün ortasında 150 kurşunla infaz edildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, kamera görüntüleri tarafından anbean kaydedilen infaz, yarı otomatik tüfekli iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 saniyede üzerine 155 kurşun sıkılan polis memuru Eduardo N.’nin 32 yaşında olduğu bildirildi.



Yerel basın, söz konusu polis memurunun yüksek rütbeli olduğunu ve Sinaloa kartelinin bir numarası Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in tutuklandığı 17 Ekim’deki operasyona katıldığını doğruladı.



ÖNCE YAKALANMIŞ, SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI



Ovidio Guzman Lopez, Meksikalı güvenlik güçlerince bir evde yakalanmış, ardından bütün kent Sinaloa kartelince savaş alanına dönüştürülmüştü. Operasyondaki askerler Guzman Lopez’den “saldırıların durdurulmasını” istemiş, Guzman ise bunun üzerine kardeşi Archivaldo Ivan Guzman Salazar’ı arayarak kaosa bir son vermesini söylemişti.



Archivaldo, saldırıları bir süre daha sürdürmüş, bu kapsamda kent genelinde 13 kişi hayatını kaybetmiş, bir asker ise yaralanmıştı. Daha fazla kan akmasına engel olmak isteyen güvenlik güçleri, aradan geçen 4 saatin ardından operasyona son vererek geri çekilmişti.