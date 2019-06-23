Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu oy oranı

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar oy aldığı sorgulanıyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde geri sayım başladı. Seçmenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başında oyunu kullanmaya gitti. Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Oy veren vatandaşlar “Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?” sorusuna cevap arıyor. Saat 17.00’da sona eren oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? İşte detaylar…

23 HAZİRAN 2019 AÇILAN SANDIK SONUÇLARI TAKİP ET

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde heyecan sürüyor. Adaylar içerisinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun daha ön planda olduğu biliniyor. Sandık başına giden milyonlarca seçmen bu seçimin sonucunu merakla bekliyor. 23 Haziran İstanbul seçimlerine dünya basınından da büyük ilgi var. Açılan sandık sonuçlarına göre oy oranlarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar ekranları başına ve internetin başına geçti. Sitemiz üzerinden 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları takip et butonuna tıklayarak takip edebilirsiniz.

31 MART’TA EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu 4.169.765 kişinin oyuyla %48,77 oy oranına sahip oldu. Çok az bir farkla geride kalan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise 31 Mart seçimlerinde, 4.156.036 vatandaşın oyuyla %48,61 oy oranına sahip oldu.





31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullandı.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli oldu.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde tamamladı.