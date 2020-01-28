Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,949
  • 6,5592
  • 302.448
  • 120150
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ekrem İmamoğlu, Elazığ diye gitti, kar tatiline çıktı

Ekrem İmamoğlu, Elazığ diye gitti, kar tatiline çıktı

Ekrem İmamoğlu, Elazığ diye gitti, kar tatiline çıktı

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu kayak merkezinde aldı.

Deprem bölgesinden alel acele ayrılan İmamoğlu’nun ilk durağı Tunceli’nin kominist başkanı Mehmet Maçoğlu oldu. İmamoğlu daha sonrasında soluğu Erzurum Palandöken’deki tatil merkezinde aldı. Kayak merkezinde lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu’nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Tatilciler paylaşımlarının altına ‘’Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli...’’ yazarak gerçeği ortaya çıkardı.

 


Can Yaman aylar sonra sessizliğini bozdu!
'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
<p>Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California´da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında h

NBA´in Efsane İsmi Kobe Bryant Hayatını Kaybetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çin'den korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor!

Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır