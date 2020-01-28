Ekrem İmamoğlu, Elazığ diye gitti, kar tatiline çıktı

Deprem bölgesinden alel acele ayrılan İmamoğlu’nun ilk durağı Tunceli’nin kominist başkanı Mehmet Maçoğlu oldu. İmamoğlu daha sonrasında soluğu Erzurum Palandöken’deki tatil merkezinde aldı. Kayak merkezinde lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu’nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Tatilciler paylaşımlarının altına ‘’Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli...’’ yazarak gerçeği ortaya çıkardı.