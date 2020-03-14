Ekrem İmamoğlu, Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Youtube kanalı açıp yayına başladı.

Programına soru sorması için Mehmet Akbay’ı konuk etti.

Akbay önce Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin açıkça destek verdiğini hatırlattı.

Daha sonra İmamoğlu'nun cezaevinde bulunan Demirtaş'a "mağdur" sıfatıyla yaklaşmasına atıfta bulunup “HDP ile ilgili tutumunuz çelişkili değil mi?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruyu yanıtlarken “Demirtaş'ın suçu ne, açıklansın. Bu kadar tutukluluk olmaz" diyerek büyük bir gaf yaptı.

Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 'tutuklu' değil 'hükümlü' olduğu bilindiği halde İmamoğlu’nun böyle bir yanıt vermesi şaşkınlık uyandırdı.